As inscrições para o concurso do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) para o cargo de juiz substituto, com salário de R$ 34.083,41, se encerram nesta quinta-feira (29). Os interessados em ingressar na magistratura goiana têm até as 23h59 para garantir a participação no concurso público. O certame do TJGO oferece vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva.\nOs candidatos devem se inscrever exclusivamente pelo site da banca organizadora, a Fundação Getúlio Vargas (FGV). A taxa de inscrição é de R$ 341,29 e, em alguns casos, devidamente previstos em edital, será possível conseguir a isenção da taxa de participação. O boleto deve ser quitado dentro do horário bancário para validar a participação.\nProvas\nA primeira fase é composta pela prova objetiva seletiva e está prevista para ser aplicada em Goiânia. Os candidatos enfrentarão questões de Direito Civil, Processual Civil, Penal, Processual Penal, Constitucional, Administrativo, além de temas humanísticos e direitos difusos e coletivos.