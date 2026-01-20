Quem busca estabilidade no serviço público tem chances em Valparaíso de Goiás. As inscrições para o concurso da prefeitura estão abertas desde o dia 12 de janeiro e seguem até 12 de fevereiro. O certame oferece 765 vagas e salários que atingem R$ 6 mil.\nConfira o edital do concurso.\nPara participar, o candidato deve acessar o site do Instituto Verbena, organizador do concurso. É possível se inscrever em mais de um cargo, desde que os horários de realização das provas não coincidam.\nAs taxas de inscrição variam de acordo com o cargo escolhido, sendo R$ 100 para os de nível médio e R$ 150 para cargos de nível superior. A inscrição será aprovada após a confirmação do pagamento, o que pode levar até cinco dias úteis.\nConcurso da Prefeitura de Aparecida de Goiânia vai substituir edital suspenso por suspeita de irregularidades