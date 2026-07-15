As inscrições do processo seletivo para 1.414 vagas temporárias do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) se encerram nesta quarta-feira (15). Os selecionados trabalharão nos censos Agropecuário, Florestal e Aquícola e da População em Situação de Rua.\nOs interessados devem se inscrever pelo site do Instituto Avalia para participar da prova, que será em 30 de agosto. O salário inicial dos aprovados será de R$ 2.932 (cargos de nível médio) ou R$ 5.255,40 (cargo de nível superior).Haverá reserva de 25% das vagas para pessoas pretas e pardas, 5% para pessoas com deficiência, 3% para indígenas e 2% para quilombolas.\nSão 1.020 vagas de analista censitário, de nível superior, e 394 vagas de agente censitário de qualidade, de nível médio. A duração prevista do trabalho será de até 12 meses, com possibilidade de prorrogação caso seja necessário, e prazo máximo de 48 meses.