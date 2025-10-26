As inscrições para o processo seletivo no Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora) se encerram neste domingo (26). São 33 vagas imediatas, mas também há oportunidade para cadastro de reserva. O salário varia de acordo com o cargo ocupado, podendo chegar até R$ 5.324,31.\nInicialmente o Hospital Cora busca três profissionais para auxiliar de cozinha, com escala 12x36 e remuneração inicial de R$ 1.517,72, recebendo aumento após os seis primeiros meses. 27 auxiliares de limpeza, também com escala 12x36 e salário inicial de R$ 1.791,43, podendo receber aumento após seis meses.\nTambém há três vagas imediatas disponíveis para copeiro, sendo uma delas destinada à Pessoa com Deficiência (PcD). A carga horária semanal é de 12x36 e o salário inicial será de R$ 1.393,56.\nPara a formação do cadastro de reserva há oportunidades para Assistente Social, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Farmácia, Auxiliar de Lavanderia, Fonoaudiólogo e Técnico de Nutrição.