As inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de São Miguel do Araguaia, no norte goiano, se encerram nesta terça-feira (13). Os salários podem chegar até R$ 13.671,34, a depender do cargo ocupado. Os interessados devem realizar a inscrição no site da instituição organizadora.
São 250 vagas de contratação imediata e mais 750 para cadastro de reserva, totalizando 1 mil oportunidades.
Há vagas para vigilante, cuidador, professor, auxiliar de serviço administrativo, médico, nutricionista, entre outras. A contratação é temporária por um prazo determinado de até seis meses, podendo ser prorrogado.
A carga horária pode variar entre 40, 30 e 20 horas semanais, a depender da vaga ocupada.