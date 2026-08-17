São Miguel do Araguaia (Reprodução / Prefeitura de São Miguel do Araguaia)\nEstão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de São Miguel do Araguaia, na região norte do estado. Ao todo, são 463 vagas para ampla concorrência e 1.389 para o cadastro de reserva. As vagas são destinadas a todos os níveis de escolaridade e o salário varia entre R$ 1.915,41 e R$ 13.671,34, de acordo com o cargo (confira os cargos ao final do texto).\nClique aqui e confira o edital do concurso\nAs inscrições são realizadas pelo site do Instituto Verbena, no Portal do Candidato, até às 17h do dia 9 de setembro. Após o preenchimento dos dados, será gerado o boleto. No ato da inscrição, o candidato poderá realizá-la para mais de um cargo. No entanto, deverá ficar atento ao conflito de horários para a realização da prova.