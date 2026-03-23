As inscrições para o concurso de Fiscal de Saúde Pública, que oferece 50 vagas e cujo salário é de R$ 10.118,44, estão abertas. Para participar, o profissional deve ter nível superior e acessar o site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), a banca responsável pela seleção. Conforme o edital da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), a taxa de inscrição é de R$ 160.\nO período de inscrições começou na última sexta-feira (20) e segue até o dia 21 de abril. Os cargos são divididos em cinco categorias, que abrangem diferentes graduações. Na categoria III, é permitido que o candidato tenha curso superior em qualquer área, mas é necessário possuir especialização em saúde. Além disso, o edital exige dois anos de experiência no campo de atuação e reserva parte das vagas para pessoas com deficiência (PCD) e candidatos negros.