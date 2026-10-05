O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) abriu nesta segunda-feira (5) as inscrições para concurso público com 16 vagas para o cargo de Técnico de Controle Externo, com salário inicial de R$ 11.862,19. As oportunidades são para candidatos com ensino médio completo e estão divididas entre as áreas administrativa e de Tecnologia da Informação. As inscrições devem ser feitas pela internet até 6 de novembro, pela Fundação Carlos Chagas (FCC), banca responsável pelo certame.\nDo total de vagas, seis são para Técnico de Controle Externo – especialidade Técnico Administrativo, sendo 5 vagas de ampla concorrência e 1 vaga para candidatos negros, enquanto outras 10 são para a área de Tecnologia da Informação, com 7 vagas para ampla concorrência, 1 para candidatos com deficiência e 2 para candidatos negros, conforme o edital. O salário inicial é o mesmo para as duas especialidades. A taxa de inscrição custa R$ 100.