O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começa nesta segunda-feira (26) a pagar aposentadorias, pensões e demais benefícios previdenciários referentes a janeiro de 2026. Os primeiros depósitos contemplam quem recebe até um salário mínimo, com valor reajustado para R$ 1.621, um aumento de 6,79%.\nOs pagamentos seguem o número final do benefício, sem considerar o dígito verificador que aparece após o traço. Como ocorre tradicionalmente, segurados que recebem até o piso nacional entram no calendário antes dos demais. As datas se estendem até o início de fevereiro.\nJá os benefícios acima de um salário mínimo começam a ser pagos a partir de 2 de fevereiro, também conforme o número final do cartão. Nesse caso, o reajuste aplicado é de 3,9%, percentual correspondente à variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) acumulada em 2025, divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).