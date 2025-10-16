O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) suspendeu a possibilidade de realização de operações de crédito consignado de quatro instituições financeiras nesta quinta-feira (16).\nSegundo documentos publicados no Diário Oficial da União, o Banco Inter, o Paraná Banco, a Facta Financeira e a Cobuccio Sociedade de Crédito Direto não podem mais realizar o empréstimo após denúncias de irregularidades. Elas estão sob investigação de órgãos do governo federal, incluindo a CGU (Controladoria-Geral da União).\n"Decisão é medida necessária para cessar as irregularidades e salvaguardar o interesse público, até a conclusão definitiva dos processos de apuração", diz a publicação.\nGoverno vai limitar saque-aniversário do FGTS; entenda o que muda para o trabalhador\nVeja como aposentado do INSS pode recuperar dinheiro do golpe do débito automático