O Banco Central decretou nesta terça-feira (17) a liquidação do Banco Master Múltiplo, que desde 18 de novembro estava submetido ao regime de administração especial temporária. A instituição pertencia ao conglomerado de Daniel Vorcaro, preso preventivamente desde 4 de março.\nNa administração especial, as atividades da instituição seguem em operação, mas os dirigentes perdem seus mandatos e são substituídos por pessoa jurídica especializada, com plenos poderes de gestão. Já no caso da liquidação extrajudicial, o funcionamento da instituição é interrompido e a sua retirada do sistema financeiro nacional é feita de forma organizada.\nO regime especial, chamado Raet, pode ser mantido por até 120 dias, prazo que no caso do Master Múltiplo vencia nesta quarta-feira (18).\nMabel anuncia nova reforma da previdência para cobrir déficit que já é de R$ 12 bilhões