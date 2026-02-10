O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) planeja implementar um novo modelo de consignado para aposentados e pensionistas, inspirado no crédito disponível para trabalhadores com carteira assinada. A proposta prevê que o aposentado possa comparar ofertas de diferentes instituições antes de contratar o empréstimo. Chamada de "leilão do consignado", a proposta tem o objetivo de reduzir o assédio de bancos e correspondentes financeiros sobre beneficiários e ampliar a concorrência entre instituições, segundo o órgão.\nO modelo está sendo desenvolvido em parceria com a Dataprev, empresa responsável pela infraestrutura tecnológica do INSS, e vem sendo discutido com bancos e entidades do setor financeiro.\nSegundo o presidente do INSS, Gilberto Waller Junior, o beneficiário deverá manifestar, dentro do Meu INSS, o interesse em contratar um empréstimo. Antes da abertura das propostas, o sistema fará uma análise da margem disponível e informará ao segurado a taxa de juros máxima, o valor máximo do crédito e o limite da parcela. A partir disso, o usuário poderá autorizar que instituições financeiras habilitadas apresentem ofertas.