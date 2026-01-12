As agências e centrais de atendimento do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) não vão funcionar nos dias 28, 29 e 30 de janeiro, devido a melhorias programadas pela Dataprev, empresa de tecnologia do governo federal. O motivo seria a migração dos dados de um sistema computacional antigo para um mais recente.\nPara compensar a suspensão, que atinge atendimentos presenciais já marcados, aplicativo Meu INSS e Central 135, o órgão diz que terá atendimentos extras no sábado (17) e no domingo (18), e afirma que cidadãos que prefiram ser atendidos em dias úteis terão o reencaixe garantido.\nA Fenasps (Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social), que representa a categoria de servidores do INSS, afirma que funcionários têm recebido pedidos para repor esse período com trabalho aos fins de semana. A pasta não comentou sobre o tema.