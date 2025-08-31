Diretora de Commerce do Google Brasil, Nathalia Camargo. (Reprodução/Lu Aith)\nA Black Friday 2025 chega em um cenário em que as fronteiras entre o físico e o digital estão cada vez mais próximas. Neste ano, a Inteligência Artificial (IA) assume um papel central não apenas para impulsionar o varejo, mas também para transformar a jornada de compra do consumidor, que está mais exigente e ágil. De acordo com o Google, 10% dos consumidores brasileiros já utilizam ferramentas de IA generativa para pesquisar ofertas - o dobro em relação ao ano passado.\nApesar da tecnologia disponível, o Brasil ainda tem muito a avançar no uso de IA. O índice gMat4AI, que mede a maturidade digital de grandes anunciantes, aponta que a média nacional é de apenas 46%, e somente 14% das empresas estão em estágios avançados. Por outro lado, grupos que já utilizam a ferramenta para orientar suas estratégias conseguem alcançar resultados expressivos, como um aumento de receita de até 60%. Os dados foram apresentados em um evento realizado em São Paulo (SP) na última quinta-feira (28), no qual o POPULAR foi convidado a participar.