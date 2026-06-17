A necessidade de acolher e direcionar o mercado diante da pressão por inovação constante foi tema central de mais uma edição do Conecta Insights, em Anápolis, realizada pela TV Anhanguera nesta terça-feira (16), no Hotel Radisson. Gerente de Planejamento do Grupo Jaime Câmara, Joyce do Vale fez palestra sobre “Negócios Vivos: estratégias, pessoas e comportamentos do consumidor que moldam o varejo do futuro”, destacando a importância da inteligência emocional.\nO evento exclusivo reuniu cerca de 70 líderes empresariais e profissionais de propaganda e marketing para uma manhã de imersão sobre as tendências que estão moldando o ecossistema de negócios e comunicação em Anápolis. “O público foi muito participativo e contribuiu com depoimentos de aplicações práticas de tudo o que discutimos entre a tríade de quem decide, quem opera e quem consome”, descreve Joyce.