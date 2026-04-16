Frederico Mesquita de Melo, corretor de imóveis rurais (Guilherme Alves/O Popular)\nInvestidores estão aproveitando o endividamento de produtores rurais para comprar terras com até 50% mais baratas em Goiás. Esse movimento é observado por corretores de imóveis especializados em grandes propriedades. Segundo eles, a prática é impulsionada pelo aumento da oferta de fazendas à venda, em meio à queda dos preços das commodities e ao custo elevado do crédito.\nO corretor de terras Sebastião de Freitas Arantes Filho, em entrevista à repórter do POPULAR, Lúcia Monteiro, ressaltou que, na região de Acreúna, a oferta de áreas rurais cresceu cerca de 20% nos últimos meses.\nPropriedades que eram ofertadas por R$ 400 mil o alqueire podem ser adquiridas por até R$ 150 mil à vista”, afirma.\nRocha atribui o cenário ao endividamento do setor e à desvalorização da soja, que caiu de cerca de R$ 160 para R$ 109 a saca, inviabilizando o retorno para quem comprou terras quando o grão estava em alta.