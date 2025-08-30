Em Goiânia, já existem 241 pontos de carregamento, muitos em postos de combustíveis e concessionárias das marcas. Para Alexandre Baldy, vice-presidente do Grupo BYD no Brasil, ainda é preciso avançar na infraestrutura para que os brasileiros fiquem mais confiantes em ter um veículo elétrico. Segundo ele, essa realidade tem mudado rapidamente, pois, nas grandes cidades, já é possível encontrar vários carregadores e a tendência é de um grande crescimento nos próximos anos.\n“Temos a maior rede de recarga rápida do País com 87 carregadores funcionando nas nossas concessionárias”, informa. Na visão dele, mais do que construir eletropostos e espalhar carregadores por aí, é preciso informar a população sobre os benefícios desse tipo de mobilidade, desmitificar a tecnologia e descomplicar a utilização de eletrificados.