A Caixa Econômica Federal começou, nesta segunda-feira (23), a terceira fase do programa Gás do Povo, que disponibiliza vouchers para a recarga de quatro ou seis botijões de gás por ano. Ao todo, cerca de 4,5 milhões de famílias brasileiras têm direito ao benefício.\nPara ter direito à recarga e conseguir acesso ao botijão, o responsável familiar cadastrado no governo deve ir até uma empresa revendedora credenciada pelo programa e apresentar cartão com chip do Bolsa Família, cartão de débito da Caixa ou CPF com código de validação enviado ao celular.\nO Gás do Povo substitui o antigo Auxílio Gás, que funcionava com o repasse direto de dinheiro aos beneficiários. Em fevereiro, o investimento do governo no programa é de R$ 449 milhões.\nEUA ampliam sanções contra líder de Cuba e membros da família Castro