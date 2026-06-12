O Ipasgo Saúde abriu nesta semana um credenciamento voltado para médicos, clínicas, hospitais, laboratórios e prestadores de serviços multiprofissionais. O processo de inscrição, que segue aberto até o dia 30 de julho, será realizado exclusivamente por meio do site oficial da instituição.\nA iniciativa tem o objetivo de ampliar a assistência médica no interior goiano e reduzir vazios assistenciais em 147 municípios considerados prioritários, expandindo a oferta de atendimento em 61 especialidades estratégicas que registram alta demanda por parte dos beneficiários.\nAtendimento no interior\nO chamamento busca reestruturar o mapa de atendimento do plano em todas as regiões de Goiás.\nSegundo Bruno D’Abadia, presidente do Ipasgo Saúde, a medida é um trabalho estratégico para aproximar os serviços de saúde da realidade das famílias que vivem fora da capital, principalmente nas localidades em que os usuários enfrentam dificuldades de acesso a consultas e exames especializados.