O Serviço Social Autônomo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos e Militares do Estado de Goiás (Ipasgo Saúde) anunciou aumento nos valores pagos a médicos e profissionais da saúde por consultas, em especialidades como psicologia, nutrição e odontologia. Conforme o plano de saúde, a medida corrige defasagens históricas e oferece mais segurança financeira aos prestadores.\nA iniciativa engloba consultas e sessões de psicologia, terapia ocupacional, fisioterapia, fonoaudiologia e nutrição, além de consultas e procedimentos odontológicos, segundo o Ipasgo. Ao todo, são mais de 1,3 mil prestadores da rede credenciada, incluindo profissionais e 180 clínicas em todo o estado, de acordo com a instituição.\nAs consultas terão um aumento de 15,4%, ajustando de R$ 65 para R$ 75. Já as terapias ambulatoriais, como fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional, os profissionais passam a receber R$ 55 por sessão, enquanto avaliações neuropsicológicas tiveram reajuste específico, com valor fixado em R$ 85 por sessão, em reconhecimento à complexidade do procedimento, de acordo com o Ipasgo.