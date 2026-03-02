A Apple anunciou o iPhone 17e, nova versão de seu smartphone acessível. No Brasil, ele custa a partir de R$ 5.799 na versão com 256 GB\nO iPhone 17e chega com proposta de custo-benefício e foco em desempenho, bateria e câmera. A Apple diz que o aparelho traz o chip A19 e um novo modem celular C1X, além de tela Super Retina XDR de 6,1 polegadas.\nNo Brasil, o preço parte de R$ 5.799, com 256 GB de armazenamento como opção de entrada. Na versão de 512 GB, o celular tem preço sugerido de R$ 7.299.\nGoogle expande IA na ferramenta de busca com aba específica e integração com Gmail e Maps\nMotoGP em Goiânia deve movimentar R$ 870 milhões\nA empresa afirma que o modelo dobra o armazenamento inicial em relação à geração anterior pelo mesmo preço de início. Ano passado, o iPhone 16e, antecessor do iPhone 17e, era vendido pelo mesmo preço, mas com 128 GB de armazenamento. Ele será disponibilizado em três cores: preto, branco ou rosa-pálido.