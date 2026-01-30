Os boletos do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2026 começaram a ser enviados em Goiânia nessa quinta-feira (29). Caso não deseje esperar os Correios, a pessoa pode emitir a cobrança pelo site da prefeitura. O contribuinte tem até 20 de fevereiro para pagar à vista, com 10% de desconto, ou parcelar em 11 vezes. Na maioria dos imóveis, o valor foi reajustado somente pelo índice inflacionário de 4,46%.\nPara emitir o boleto pela internet, a pessoa deve acessar o portal da prefeitura e, na página inicial, clicar no banner "IPTU e ITU 2026". Na nova janela, é preciso digitar a inscrição cadastral do imóvel. Depois, basta marcar a opção “Não sou um robô” e clicar em “Consultar”. Se preferir, o cidadão pode ir pessoalmente a qualquer unidade Atende Fácil.\nO valor total cobrado pelo IPTU em 2026 é de aproximadamente R$ 1,4 bilhão. Levando em consideração descontos e inadimplência, a previsão de recebimento da Prefeitura de Goiânia é de cerca de R$ 1,2 bilhão. Segundo a Constituição Federal (CF), 25% da arrecadação do IPTU deve ser destinada à educação, 15% para a saúde e os outros 60% para despesas de infraestrutura e manutenção da cidade.