Os goianienses devem ficar atentos ao calendário fiscal para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) se quiserem pagar um valor um pouco mais baixo. O prazo termina nesta sexta-feira (20) para os interessados em garantir os 10% de desconto.\nO valor total cobrado pelo IPTU em 2026 é de aproximadamente R$ 1,4 bilhão. Levando em consideração descontos e inadimplência, a previsão de recebimento da Prefeitura de Goiânia é de cerca de R$ 1,2 bilhão. Segundo a Constituição Federal (CF), 25% da arrecadação do IPTU deve ser destinada à educação, 15% para a saúde e os outros 60% para despesas de infraestrutura e manutenção da cidade.\nVeja a matéria da TV Anhanguera: Prazo para pagamento do IPTU de Goiânia de 2026 com desconto acaba nesta sexta-feira (20)\nComo realizar o pagamento