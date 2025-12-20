O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e o Imposto Sobre Transmissão de Imóveis, Inter Vivos, por Ato Oneroso (ITBI) terão reajuste de 4,46% em 2026. A cobrança, determinada pela portaria assinada pelo secretário Municipal da Fazenda, Valdivino José de Oliveira, entrará em vigor em 1º de janeiro.\nSegundo a secretaria, o percentual foi calculado com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O acumulado inflacionário considera o período de dezembro de 2024 a novembro de 2025.\nComissão de Finanças da Câmara de Goiânia aprova revogação da taxa do lixo\nComissão de Finanças da Câmara de Goiânia aprova revogação da taxa do lixo\nComissão de Finanças da Câmara de Goiânia votará revogação da taxa do lixo na sexta (19)