Quem mora em Goiânia já pode se organizar para pagar o IPTU 2026. A Prefeitura liberou, a partir desta segunda-feira (19), a consulta e emissão do boleto pela internet. O pagamento à vista realizado até o dia 20 de fevereiro garante 10% de desconto no valor do imposto. Também há opção de parcelamento.
O boleto está disponível no portal da Prefeitura, no banner IPTU 2026. Para acessar, o contribuinte precisa informar apenas o número da inscrição imobiliária, sem pontos ou traços.
Como emitir o boleto
Para consultar e imprimir o boleto, basta seguir alguns passos:
Acesse o site www.goiania.go.gov.br
Clique no banner "IPTU 2026 – Consulte e emita seu boleto aqui"
Informe o número da inscrição do imóvel (sem pontos ou traços)
Pronto: é só baixar o boleto e pagar