A parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2025 do mês de agosto vence nesta sexta-feira (15) para todos os finais de placa. De acordo com o Governo de Goiás, essa é a penúltima parcela do ano para veículos com final de placa 1 e 2. O prazo final para o pagamento do imposto e licenciamento anual é no dia 15 de setembro.\nOs condutores devem emitir o boleto ou Documento Único de Arrecadação no portal de serviços Expresso, no aplicativo ‘Detran GO ON’ ou presencialmente nas unidades do Vapt Vupt. Segundo a Secretaria da Economia, donos de veículos com placa de final 3 a 0 tiveram a opção de dividir o IPVA em dez vezes com vencimento da parcela final e da cota única no dia 15 do mês de outubro.\nConforme o Governo de Goiás, donos de veículos que possuem parcelas em aberto e desejam pagá-las, basta emitir a cota única. Segundo o gerente do IPVA da Secretaria da Economia, Jorge Arêas, no momento em que o condutor emite todas as parcelas no mesmo dia cria-se um excesso de pagamento, pois a última parcela retém todo o saldo. Então a orientação de Jorge é que emita-se a cota única.