Proprietários de veículos em Goiás já começam o ano com um compromisso fixo: o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026. O contribuinte que deseja gastar menos deve ficar atento ao dia 15 de janeiro, data limite para pagamento à vista para todos os finais de placa, com desconto de 8% no valor. Para o parcelamento, o calendário está definido e permite dividir o imposto em até 10 vezes.\nO valores podem ser consultados no site da Secretaria de Economia. Atualmente, o benefício de isenção no IPVA contempla veículos com pelo menos 15 anos de fabricação ou mais e pessoas com deficiência (PCDs). Este ano, o grupo foi ampliado e inclui motocicletas de até 150 cilindradas com mais de seis anos de uso.\nO boleto para pagamento do IPVA pode ser emitido diretamente no site do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) ou no portal Expresso. Para evitar juros e multas, o contribuinte também pode optar pelo parcelamento, cujos vencimentos se estendem de janeiro a outubro deste ano.