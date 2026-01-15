Cronograma de pagamento repete o modelo do ano anterior, com vencimentos no dia 15 de cada mês e opção de parcelamento em até dez vezes (Wildes Barbosa / O Popular)\nTermina nesta quinta-feira (15) o prazo para o pagamento à vista do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026 com desconto de 8%. A data limite e o benefício valem para proprietários de veículos com todos os finais de placa.\nTambém hoje vence a primeira parcela para os contribuintes que escolheram parcelar o imposto. Para 2026, o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) trouxe mudanças no pagamento.\nAgora, a taxa de licenciamento anual pode ser parcelada em até 10 vezes junto com o IPVA. No entanto, o benefício não se aplica a veículos isentos do imposto.\nQuem perder o prazo da parcela única poderá quitar o imposto no segundo semestre, mas perderá o desconto de 8%. O calendário de 2026 segue o modelo do ano passado, com vencimentos fixados no dia 15 de cada mês, salvo em fins de semana ou feriados.