Os proprietários de veículos em Goiás que desejam pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026 com desconto de 8% devem fazê-lo até a próxima quinta-feira (15). Essa é a data limite para pagamento à vista para todos os finais de placa, com desconto de 8% no valor do IPVA.\nPara quem deseja parcelar o pagamento do IPVA, o vencimento da primeira parcela também será no dia 15 de janeiro. Confira abaixo o cronograma de parcelas e vencimentos para todos os finais de placa.\nO valor do IPVA pode ser consultado no site da Secretaria de Economia. O boleto para pagamento do IPVA pode ser emitido diretamente no site do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) ou pelo portal Expresso.\nAtualmente, o benefício de isenção no IPVA contempla veículos com 15 anos de fabricação ou mais e pessoas com deficiência (PCDs). Este ano, o grupo foi ampliado e inclui motocicletas de até 150 cilindradas com mais de seis anos de uso.