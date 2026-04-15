Donos de veículos em Goiás devem pagar a parcela de abril do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026 e do licenciamento anual nesta quarta-feira (15). O vencimento vale para todos os finais de placa. O boleto pode ser emitido no portal de serviços do governo estadual ou no site do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO).\nPara emitir o documento, o motorista deve acessar a aba “consultar veículo - IPVA, multas e CRLV” nos sites oficiais. Outra opção é utilizar o aplicativo Detran GO ON pelo celular. Quem preferir o atendimento presencial pode procurar uma unidade do Vapt Vupt.\nTodas as parcelas do imposto e do licenciamento vencem no dia 15 de cada mês. Caso a data caia em um fim de semana ou feriado, o prazo é prorrogado para o próximo dia útil.\nGolpe do falso desconto no IPVA mira motoristas em pelo menos cinco estados