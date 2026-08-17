Vence nesta segunda-feira (17) a oitava parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026 em Goiás, além da taxa de licenciamento anual. O cronograma desta etapa é unificado e vale para proprietários de veículos com qualquer final de placa.\nPara manter o tributo em dia e evitar encargos, os motoristas devem gerar o boleto ou o Documento Único de Arrecadação (DUA) por meio dos canais oficiais do Estado.\nOnde emitir as guias de pagamento:\nPortal Expresso: pelo site go.gov.br;\nSite do Detran-GO: acessando a opção "Consultar Veículo – IPVA, Multas e CRLV";\nAplicativo: pelo app Detran GO ON, disponível para smartphones;\nPresencialmente: nas unidades de atendimento do Vapt Vupt.\nAlego aprova prorrogação do Refis por mais 3 meses\nDetran-GO pode ter de devolver até R$ 240 milhões por taxa cobrada indevidamente; veja quem tem direito