O prazo para pagar a parcela de maio do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026 e o licenciamento anual vence nesta sexta-feira (15), em Goiás. O vencimento vale para todos os finais de placa. Segundo a Secretaria da Economia, o boleto — também chamado de Documento Único de Arrecadação (DUA) — deve ser emitido pelo Portal Expresso, do Governo de Goiás, ou pelo site do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO).\nAs guias também estão disponíveis no aplicativo Detran GO ON ou presencialmente nas unidades do Vapt Vupt. O governo estadual alerta que não envia boletos diretamente para os contribuintes nem por e-mail.\nNos portais oficiais, o contribuinte deve selecionar a opção "Consultar Veículo - IPVA, Multas e CRLV". Após fazer o login com a conta gov.br, os dados do veículo aparecerão automaticamente se o carro estiver registrado em nome do usuário.