A Receita Federal divulgou as regras para a declaração do Imposto de Renda 2026, que considera rendimentos recebidos no ano-base 2025, na manhã desta segunda-feira (16). Segundo o Fisco, o prazo de entrega da declaração começa em 23 de março e se estende até 29 de maio.\nO programa de declaração do Imposto de Renda (PGD IRPF 2026) estará disponível para download na página oficial da Receita Federal a partir da próxima sexta-feira (20).\nO detalhamento de todas as regras para a declaração do Imposto de Renda neste ano está presente na Instrução Normativa nº 2.312/2026, publicada no Diário Oficial da União. A previsão é que sejam recebidas 44 milhões de declarações.\nConfira algumas perguntas e respostas sobre o Imposto de Renda 2026:\nA isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil já está valendo?\nNão! A declaração de Imposto de Renda de 2026 é referente aos fatos que aconteceram em 2025. Não se aplica à declaração deste ano, portanto, a isenção do IR para quem recebe até R$ 5 mil por mês e isenção parcial para os que ganham até R$ 7.350 mensal, pois essa isenção passou a vigorar este ano. Os novos níveis de isenção serão objeto da declaração do Imposto de Renda de 2027, que vai refletir a situação dos contribuintes ao longo de 2026.