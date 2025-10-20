A Jalles Machado anunciou, na última semana, uma emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) no valor de R$ 400 milhões, aberta a investidores em geral, com prazo de até dez anos. Os recursos captados serão usados para financiar as operações de produção e comercialização de açúcar, etanol e energia.\nO CRA é um título de renda fixa que financia o setor agropecuário, que é lastreado em recebíveis (créditos) originados de negócios do agro, como venda de grãos, insumos ou financiamentos de máquinas. Uma empresa securitizadora emite o CRA, comprando recebíveis de empresas do agronegócio e oferecendo o título no mercado financeiro. Para o investidor, este é um investimento de médio e longo prazo, que conta com isenção de Imposto de Renda Pessoa Física.\nEste é o vencimento mais distante de uma operação de CRA já feita por uma empresa do setor sucroalcooleiro. Um documento de Fato Relevante foi publicado pela Jalles Machado, no último dia 14 de outubro, para informar o mercado sobre a operação. Nele, a empresa explica que serão emitidos 400 mil CRAs em duas séries. A primeira terá vencimento em seis anos (15 de outubro de 2031) e a segunda com vencimento em dez anos (15 de outubro de 2035).