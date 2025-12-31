A JBS, principal produtora de carnes do mundo, foi eleita pela revista Forbes a maior empresa do agro brasileiro. De acordo com a “Lista Forbes Agro100 2025”, a JBS, que foi criada em Anápolis, na região central de Goiás, ocupa o 1º lugar entre as 100 maiores empresas do setor no país, com faturamento de R$ 416,95 bilhões.\nAlém da JBS, outras cinco empresas goianas aparecem na lista da Forbes, cujo levantamento é baseado em indicadores financeiros, especialmente na receita líquida anual, e aponta a dimensão econômica e estratégica do setor.\nPecuária goiana investe para reduzir emissão de carbono\nConservação de reservas se torna mais uma fonte de renda para a pecuária\nProdução deve crescer em 2026, mas agro alerta para muitas dificuldades\nFundada em 1953, a JBS começou como um pequeno açougue chamado Casa de Carnes Mineira, fundado por José Batista Sobrinho, no interior de Goiás e, ao longo das décadas, ampliou operações, diversificou produtos e avançou no mercado internacional.