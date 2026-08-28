Joesley Batista e Wesley Batista (Reprodução / Twitter)\nJoesley e Wesley Mendonça Batista, irmãos e acionistas da JBS, estão entre os maiores bilionários ligados ao agronegócio brasileiro, segundo a Lista Forbes Bilionários Brasileiros 2026. Os dois são controladores da JBS, empresa que tem origem em Anápolis, e aparecem em 2º e 3º lugar, respectivamente, entre as maiores fortunas do setor.\nNa lista dos dez maiores bilionários do agronegócio em 2026 elaborada pela Forbes, os irmãos Batista aparecem atrás apenas de Ricardo Castellar de Faria, da Granja Faria, que tem patrimônio estimado em R$ 35,1 bilhões. Joesley Batista, de 54 anos, aparece em segundo lugar, com R$ 21,9 bilhões, enquanto Wesley Batista, de 56, ocupa a terceira posição, também com R$ 21,9 bilhões.\nNa sequência estão:\nAlceu Elias Feldmann, da Fertipar, com R$ 19,2 bilhões;