Para Rodrigo Pereira da Costa, diretor comercial da rede de lojas Flávio’s Calçados, a proposta da escala 6x1 tem um forte viés político, especialmente em um ano eleitoral, e uma probabilidade relevante de avanço no Congresso Nacional. No entanto, segundo ele, quando se olha para a realidade do comércio, o cenário exige uma análise mais técnica e responsável, pois o varejo já vem enfrentando um período desafiador, com queda no fluxo de clientes, vendas pressionadas e margens mais apertadas.\nAo mesmo tempo, segundo ele, as empresas lidam com aumento constante de custos operacionais, financeiros e tributários, e o empresário tem vivido, ano após ano, um ambiente de mudanças constantes e imprevisíveis. “Recentemente, tivemos aumento de ICMS em diversos estados, que já impactou diretamente preço, competitividade e rentabilidade. Quando o setor começa a se reorganizar, surge uma nova alteração estrutural como essa da jornada”, ressalta Pereira.