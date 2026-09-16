-VIDEO_PREMIO_SEBRAE (1.3456751)\nJornalistas da Rede Anhanguera foram reconhecidos na etapa estadual do Prêmio Sebrae de Jornalismo 2026, realizada na noite desta terça-feira (15), na sede do Sebrae Goiás, em Goiânia. Profissionais de O POPULAR, g1 Goiás, TV Anhanguera e Rádio CBN Goiânia foram premiados em diferentes categorias da competição.\nPelo O POPULAR, Weimer Carvalho conquistou o 1º lugar em Fotojornalismo, enquanto Maria Victória ficou em 3º lugar em Texto. No g1 Goiás, Bárbara França venceu em Texto e Yanca Cristina ficou em 3º lugar em Fotojornalismo.\nNa TV Anhanguera, Eliane Moreira e Yasmin Pontual conquistaram a primeira colocação em Jornalismo em Vídeo, além de levarem um carro no sorteio com os ganhadores. A emissora ainda garantiu o 2º lugar na categoria, com Matheus Albernaz, Octávio Rodrigues, Rafael Campos, Michel Gomes e Gledson Xavier, e o 3º lugar, com Márcio Freire, Adelgecio Costa, Elisângela Nogueira e Dialma Rolim, da TV Anhanguera de Anápolis. Na Rádio CBN Goiânia, José Bonfim e Nathalia Lima ficaram em 2º lugar na categoria Áudio.