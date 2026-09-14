O TST (Tribunal Superior do Trabalho) determinou, em decisão liminar no sábado (12), que os trabalhadores dos Correios mantenham, durante a paralisação, 80% do efetivo em cada unidade ou estabelecimento da empresa.\nA determinação abrange as unidades de atendimento, tratamento, transporte, distribuição e áreas administrativas ou de suporte indispensáveis à continuidade da cadeia postal.\nEm nota, a Findect (Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e das Empresas de Comunicações) afirma que a greve nacional da categoria continua, sem previsão de encerramento neste momento.\nOs Correios acionaram o TST na última sexta-feira (11) para tentar encerrar a greve dos funcionários da estatal, iniciada na noite de quinta-feira (10). A empresa apresentou pedido de dissídio coletivo e quer que o tribunal declare a paralisação abusiva e determine a continuidade dos serviços, em caráter de urgência. O tribunal deverá analisar a legalidade da paralisação e as reivindicações da categoria.