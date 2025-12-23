A Justiça negou o pedido de suspensão do concurso da Câmara de Rio Verde, no sudoeste de Goiás. Ao todo, são 108 vagas, mais 545 cadastros de reserva, e os salários variam de R$ 2.621,21 a R$ 7.695,25. Há oportunidades para quem tem ensino fundamental, médio/técnico e superior.\nA solicitação para a suspensão do concurso foi feita pelo Ministério Público de Goiás (MPGO). O órgão apontou irregularidades na contratação da banca examinadora: o Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB). Segundo a promotoria, a seleção foi feita sem licitação.\nNo entanto, a decisão da juíza Renata Facchini Miozzo, da Vara das Fazendas Públicas, de Registro Público e Ambiental da comarca do município, foi manter o processo. Ela justificou que a suspensão poderia configurar “lesão ao interesse público”.