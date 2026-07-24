A Justiça de Goiás suspendeu o leilão de uma fazenda em Rio Verde, no Sudoeste de Goiás, avaliada em R$ 77,6 milhões, que estava programado para ocorrer nos próximos dias 30 e 31 de julho. A decisão liminar foi proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde e acolhe o pedido da família proprietária do imóvel, que aponta irregularidades no processo de retomada do bem pelo banco. A decisão cabe recurso.\nO POPULAR entrou em contato com o Banco Bocom para pedir um posicionamento sobre o caso, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.\nO imóvel foi oferecido como garantia em alienação fiduciária em um Contrato de Abertura de Crédito de R$ 72 milhões, assinado em fevereiro de 2025. Diante do inadimplemento, o banco deu início aos trâmites para consolidar a propriedade e realizar a venda pública. Entretanto, os produtores rurais ingressaram com uma Ação Anulatória alegando vícios formais no procedimento.