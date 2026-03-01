O edital do novo concurso da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) foi publicado. Com 50 vagas, as oportunidades são destinadas a profissionais com curso superior e o salário para todas as categorias é de R$ 10.118,44. Além disso, as inscrições começam no dia 20 de março e devem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), a banca responsável pela seleção. A taxa cobrada aos interessados é de R$ 160 (acesse o edital ao final do texto).\nConforme o edital, publicado na última sexta-feira (27), o concurso oferece vagas nas modalidades de ampla concorrência, pessoas com deficiência (PCD) e candidatos negros. A seleção terá quatro fases: prova objetiva, verificação da autodeclaração como pessoa negra, avaliação da equipe multiprofissional e prova discursiva.