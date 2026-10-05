Micro-ônibus avaliado em R$ 20 mil está entre os veículos recuperáveis com maior valor inicial do leilão (Divulgação / Sead)\nLancha, motos e caminhonetes estão entre os 143 veículos que serão leiloados pelo Governo de Goiás a partir das 10h do dia 20 de outubro por meio do site Flex Leilões. Segundo o edital, serão veículos recuperáveis e sucatas que compõem os lotes. A visitação presencial poderá ser realizada nos dias 14, 15 e 16 de outubro, das 9h às 12h e das 14h às 17h, em Goiânia (confira os endereços no final do texto).\nClique aqui e confira o edital do leilão publicado pelo Governo de Goiás.\nOs valores dos veículos partem inicialmente do preço mínimo de avaliação, variando entre R$ 50, sendo duas motocicletas classificadas como sucatas, e R$ 20 mil, sendo um micro-ônibus do ano de 1994 e um furgão recuperável do ano 2008/2009. Ao todo, são ofertados 14 veículos classificados como sucatas, que poderão ser adquiridos para desmonte e reaproveitamento de peças. Nesse caso, para sucatas, a participação é restrita a empresas credenciadas no Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO).