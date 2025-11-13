A Latam anunciou que cancelou ao menos 173 voos entre essa quarta-feira (12) e a próxima segunda-feira (17) devido à greve de pilotos no Chile. A empresa não disse se os cancelamentos incluem operações com origem ou destino no Brasil.\nA companhia aérea afirmou que 20 mil passageiros foram afetados pela medida que, segundo a empresa, atinge menos de 10% dos voos que têm o Chile como origem ou destino.\nA Latam anunciou um plano de contingência e informou que quase a totalidade dos passageiros receberam as opções. Segundo a empresa, as medidas implementadas permanecerão em vigor até o término da greve. A empresa orienta os passageiros a verificarem o status do voo antes de se dirigirem ao aeroporto, por meio do site latam.com ou do aplicativo da companhia, na seção "Minhas Viagens".\nGoiânia tem um dos voos comerciais mais curtos do país; veja lista