Mineração em Minaçu (Diomício Gomes/O Popular)\nA Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) aprovou, em definitivo, o Projeto de Lei (PL) que cria a Política Estadual de Mineração Sustentável e o Fomento à Exploração Estratégica de Terras Raras em Goiás. O objetivo é promover a exploração mineral de forma sustentável, incentivar a inovação tecnológica no setor, proteger o meio ambiente e garantir a recuperação de áreas degradadas. As empresas que adotarem as práticas sustentáveis receberão incentivos fiscais. O PL seguirá para sanção ou veto do governador Daniel Vilela (MDB).\nO PL nº 4038/25, de autoria do deputado estadual Lincoln Tejota (UB) e aprovado na terça-feira (4), também estimula parcerias público-privadas para inovação no setor; o apoio à capacitação profissional e à geração de empregos qualificados; o investimento em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias limpas; e o fortalecimento da educação em áreas ligadas à mineração, como engenharia, geologia e meio ambiente.