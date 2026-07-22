Os leilões com lances que variam de R$ 22 mil a R$ 77 milhões têm imóveis em mais de 20 cidades de Goiás. Os leilões contam com casas, apartamentos e terrenos. No total, 56 imóveis estão sendo leiloados por quatro bancos no estado (veja a lista completa abaixo).\nPara participar dos leilões, que serão realizados de forma virtual pelo site da Mega Leilões, é necessário fazer um cadastro no site da empresa leiloeira, ler o edital com a descrição dos bens e se habilitar para os lances.\nDe casa de R$ 22 mil a fazenda de R$ 77 milhões: veja detalhes dos imóveis leiloados por bancos em Goiás\nBancos leiloam imóveis com lances que variam de R$ 22 mil a R$ 77 milhões\nPara a maioria dos lotes, o pagamento pode ser feito à vista ou por financiamento, com entrada mínima de 20% e parcelamento em até 35 anos (420 meses). Os compradores também podem usar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para imóveis que estejam desocupados.