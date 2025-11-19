O mercado de leilões aproveita o clima de Black Friday para intensificar a oferta de casas, apartamentos e propriedades rurais. A maior parte é de imóveis retomados por instituições financeiras após inadimplência, mas também há propriedades ofertadas diretamente por incorporadoras, que aproveitam para desovar estoques.\nA estratégia é atrair um público que cresceu nos últimos anos: consumidores e pequenos investidores em busca de oportunidades diante dos preços altos no mercado tradicional.\nMais de 30 vagas são abertas no transporte coletivo de Goiânia com salários de até R$ 2,8 mil\nINSS começa a devolver descontos indevidos para herdeiros de 800 mil segurados\nNa Zuk, há mais de 250 imóveis, com oportunidades que incluem unidades residenciais, comerciais, terrenos, áreas rurais e até cotas de consórcio, com descontos que chegam a 86% em diversos estados.