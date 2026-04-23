O mês de abril concentra uma nova rodada de leilões de imóveis no país, com mais de 860 lotes disponíveis e descontos que chegam a 84%, segundo plataformas do setor.As ofertas incluem imóveis residenciais, comerciais, terrenos e áreas rurais, com possibilidade de pagamento à vista —em alguns casos com abatimento adicional—, além de parcelamento e financiamento de longo prazo. As vendas são realizadas online.\nApesar dos preços abaixo do mercado, especialistas alertam que o valor de arrematação não reflete o custo total da operação, que pode incluir despesas com impostos, regularização, eventual desocupação e reformas.\nUma das plataformas que concentram ofertas é a Zuk, que reúne imóveis distribuídos por todos os estados. Entre os destaques está um leilão em parceria com o Itaú Unibanco, com mais de 150 ativos e valores que vão de R$ 2.961, por um terreno de 250 metros quadrados em Adamantina (SP), a R$ 40,3 milhões, por uma área rural de 1.242 hectares em São Félix do Araguaia (MT).