Projeto da "Rota Agro" receberá um investimento superior a R$ 7 bilhões em 30 anos de concessão (Divulgação/Comunicação ANTT)\nO leilão da Rota Agro, que será disputado na B3 (a Bolsa de Valores de São Paulo) nesta quinta-feira (14), recebeu cinco propostas. Participarão do certame a EPR, um consórcio da XP, a construtora VF Gomes, um consórcio formado por Way Brasil e Kinea, e a Azevedo e Travassos.\nA informação foi adiantada pelo jornal Valor Econômico e confirmada pela reportagem.\nSegundo uma pessoa familiarizada com o tema ouvida pela reportagem, a disputada irá a viva-voz, etapa em que os proponentes vão aumentando suas ofertas até chegarem ao valor final.\nO certame da Rota Agro, que liga Rio Verde (GO) a Rondonópolis (MT) prevê R$ 4,42 bilhões de Capex (investimentos em obras) e R$ 2,84 bilhões em Opex (custos de operação).