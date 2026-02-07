O Banco Itaú realiza, nesta segunda-feira (9), um leilão de seis imóveis em Goiás, com lances entre R$ 39,8 mil e R$ 214,1 mil. As oportunidades são para quem busca a casa própria por um preço abaixo do valor de mercado. Entre os imóveis disponíveis, incluem-se casas e apartamentos nas cidades de Valparaíso, Padre Bernardo, Cocalzinho e Planaltina de Goiás, todas no Entorno do Distrito Federal (DF).\nDentre as ofertas, destacam-se opções mais acessíveis, como uma residência no Residencial Itamar Nóbrega II, em Cocalzinho de Goiás, com lance inicial fixado em pouco menos de R$ 40 mil, e um apartamento de 44,01 m² com lance inicial de R$ 119,1 mil no Parque das Cachoeiras em Valparaíso de Goiás. Em Planaltina de Goiás, tem imóveis com lance inicial de R$ 63,9 mil, enquanto em Valparaíso, os valores variam de R$ 62 mil a R$ 119 mil, dependendo da localização e metragem.